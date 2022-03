Pruzzo: “Inter, domani devi solo vincere. Brozovic? Sottovalutavo il suo valore”

Le parole dell'ex bomber: "Io bypasso il pareggio perché all'Inter non servirebbe: se vuole lo scudetto deve vincere"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così in vista della sfida di domani tra Inter e Fiorentina: "Io bypasso il pareggio perché all'Inter non servirebbe: se vuole lo scudetto deve vincere. La Fiorentina è una di quelle squadre che ha pareggiato di meno... Io ci credo poco al pari".