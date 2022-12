Pruzzo: “Karsdorp l’ultimo dei problemi della Roma, non sarà facile venderlo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della Roma: "Se va via Karsdorp di terzini ne hai già e dovrebbero bastare. E' l'ultimo dei problemi della Roma. Non sarà facile vendere l'olandese, ma lo puoi anche parcheggiare sei mesi. Alla Roma serve un centrocampista come si deve, soprattutto se Wijnaldum non recuperra in tempo in maniera decente".