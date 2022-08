Pruzzo: “La Roma deve isolarsi dall’entusiasmo. Mourinho dirà ai suoi che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così degli obiettivi della Roma: "La squadra della Roma si deve isolare dall'entusiasmo. Perché in campionato ci saranno tante trappole. Mourinho dirà ai suoi di mantenere sempre la concentrazione, ma volando basso. Perché non sarà facile, bisogna rimanere con i piedi per terra".