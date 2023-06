Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così delle voci che vorrebbero Mauro Icardi alla Roma la prossima stagione: "Per me la Roma deve prendere Icardi se ci sono le condizioni, fa gol come se stesse bevendo un bicchiere d’acqua. Convincere Icardi a giocare nella Roma piuttosto che nel Galatasaray non mi pare impossibile".