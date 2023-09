Pruzzo: “Lukaku-Dybala? Sulla carta è una delle coppie più forti, poi…”

Così l'ex bomber: "C’è grande curiosità per Lukaku e Dybala. I primi segnali dal belga sembrano positivi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo , ex calciatore, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: “C’è grande curiosità per Lukaku e Dybala. I primi segnali dal belga sembrano positivi, credo giocheranno insieme cercando di rilanciare una squadra che ne ha assolutamente bisogno.

Sulla carta è una delle coppie più forti, poi parlerà il campo che non tradisce mai. Spero solo che possano stare bene. Con loro due puoi sopperire ad altre zone del campo con qualità inferiore. Gli esterni sono un vecchio problema della Roma, in un sistema di gioco così se non hai i giocatori giusti sulle fasce regali due calciatori. Poi devi mettere El Shaarawy che è un attaccante".