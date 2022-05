Pruzzo: “Mkhitaryan ottimo giocatore, spero la Roma rinnovi il suo contratto”

Le parole dell'ex centravanti sull'armeno: "Mkhitaryan è un ottimo giocatore e professionista, non crea mai problemi"

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Radio di questa mattina, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Henrikh Mhkitaryan, centrocampista della Roma finito nel mirino anche dell'Inter: "Mkhitaryan è un ottimo giocatore e professionista, non crea mai problemi. Spero che la Roma faccia di tutto per rinnovargli il contratto".