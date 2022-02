Pruzzo: “Roma? Il credito di Mourinho non ha scadenza. Evidentemente…”

Le parole dell'ex bomber: "Per il momento Mourinho ha le chiavi di questa Roma, aspettiamo di capire un po’ di più"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato così del momento dei giallorossi e diJose Mourinho: "Per il momento Mourinho ha le chiavi di questa Roma, aspettiamo di capire un po’ di più. Io porto avanti l’idea della Roma, sperando che il futuro ci riservi un’altra squadra. I calciatori che sono stati presi evidentemente non sono in linea con il miglioramento della qualità. Il credito che ha Mourinho non ha una scadenza".