Pruzzo: “Roma? L’Inter arriva da un momento delicato, devi riprendere alla grande”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma dell'1 ottobre: "Adesso è il momento di giocare 12 partite tutte bene. Devi riprendere alla grande con l'Inter e finire meglio, ovvio che la squadra di Inzaghi arriva in un momento delicato, dopo una sosta. Non sai mai come la rosa può reagire, soprattutto perché non hai avuto modo di allenarla visto i calciatori in giro per il mondo. La Roma dovrà trovare un modo per essere più concreta".