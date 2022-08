Pruzzo: “Roma? Non so per quale posto in classifica debba puntare ma dico…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore ha parlato così del mercato della Roma: "Non so per quale posto in classifica la Roma debba puntare, ma io dico che intanto deve essere competitiva in ogni partita e fino alla fine. Questa deve essere la differenza rispetto all'anno scorso. Ed è in grado di farlo. Zaniolo io lo terrei, e mi dicono che è pronto a rinnovare. Certo, se arriva poi l'offerta irrinunciabile...".