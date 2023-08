Pruzzo: “Se l’Inter decide di andare a prendere Scamacca vuol dire che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Gianluca Scamacca: "Se l'Inter decide di andare a prendere Scamacca vuol dire che è complicato far tornare in Italia Morata. Ora se sfuma Scamacca spero ci siano idee che non sono ancora usciti, di giocatori ce ne sono tante, anche se senza soldi devi fare conto dielle conoscenze e delle amicizie per trovare un centravanti che è di troppo in qualche club".