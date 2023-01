Pruzzo: “Smalling? La Roma cerchi di rinnovarlo ma senza fare follie perché…”

Le parole dell'ex giallorosso: "Smalling? E' un giocatore determinante in difesa, ma in giro si trova abbastanza facilmente un sostituto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Chris Smalling, difensore della Roma che andrà in scadenza il prossimo giugno e su cui l'Inter ha messo gli occhi: "Su Smalling la Roma deve cercare di rinnovare il contratto ma senza fare follie. E' un giocatore determinante in difesa, ma in giro si trova abbastanza facilmente un sostituto".