Pruzzo: “Sozza per Inter-Roma? Avrei evitato di mandare un arbitro di Milano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di stasera: "Dell'arbitro ne parleremo lunedì tutta la mattinata, perché dimostrano l'incapacità, le difficoltà e certe volte non conoscono il regolamento. In un momento come questo avrei evitato di mandare un arbitro di Milano. La Roma stasera farà la sua partita, ma l'Inter è favorita perché ha anche ritrovato la forma migliore dei giocatori più determinanti".