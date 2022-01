Pruzzo: “Villar all’Inter? Tutto può succedere, ma non credo perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter è una squadra che vince con idee chiare e che non si mette a fare i tocchi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Gonzalo Villar all'Inter: "Villar come vice Brozovic? Tutto è possibile, ma non credo. L’Inter è una squadra che vince con idee chiare e che non si mette a fare i tocchi. Fanno girare la palla veloce senza perdere tempo, quindi questo tipo di giocatori vanno bene in un contesto e meno in altri".