Pruzzo: “Dzeko? Tutti avvantaggiati. Vlahovic? L’Inter ci avrebbe pensato se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Pruzzo , ex centravanti, ha parlato così del mercato operato sin qui dalla Roma: “Abraham alla Roma? Mi piace l’idea che si possa puntare su un giovane che potrebbe fare qualche anno insieme a Mourinho e costruire qualcosa che non sia il settimo posto. Credo che tutti siano contenti a Roma. Dzeko era all’ultima occasione , la Roma si toglie uno stipendio di alto livello e tutti ne hanno un vantaggio. Abraham lo conosco poco, se non ha giocato tanto in una squadra senza centravanti - a parte Werner che è di secondo piano - ti fa fare qualche domanda ma la potenzialità c'è tutta”.

“Bella domanda, non so come finirà. Ci sono poche società che hanno potenzialità di acquisto e a cui non puoi dire di no. L’Inter non avesse avuto bisogno di vendere, se avesse ricevuto 100 e passa milioni per un giocatore ci avrebbe anche pensato. Mi auguro Vlahovic possa restare altri dieci anni, ma non so se si può fare”.