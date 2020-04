Il PSG guarda alla Champions e pensa al Qatar per disputare le partite

Il governo francese ha deciso di sospendere il campionato. Il PSG però, pur rispettando la scelta dei governatori francesi, non ha perso tempo a sottolineare che vuole prendere parte alla Champions. E la società parigina sarebbe disposta anche a giocare fuori dalla Francia pur di giocarsi le sue chance in Coppa. L’UEFA ha indicato agosto come mese delle competizioni europee e Al Khelaifi sarebbe pronto a trovare un’alternativa al Parco dei Principi. Secondo la stampa francese starebbe pensando a due ipotesi alternative per permettere ai suoi di giocare ai quarti, il Qatar o anche il Belgio.

(Fonte: topmercato.com)