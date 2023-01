Sky – PSG, se per Skriniar è questione di soldi Inter non può competere

Era già evidente ma gli ultimi dati pubblicati mostrano una grossa frattura tra i club più ricchi d'Europa e ci sono club che vanno a velocità doppia rispetto agli altri. Parliamo dei club di Premier League, del Bayern Manaco, del Real, del Barcellona e del PSG: società che possono investire tanto e hanno risorse irraggiungibili anche per chi compete per gli stessi obiettivi come la Champions League.

In questo discorso generico, a Skysport hanno inserito la questione Skriniar. Hanno sottolineato cioè che il PSGm un club da monte ingaggi pari a 728 mln lordi, è sempre interessato al giocatore slovacco e "la situazione economica del PSG non è certo quella dell'Inter. E se la gara sul difensore è sui soldi è difficile che la società nerazzurra possa spuntarla sulla questione rinnovo". In pratica è questo che hanno spiegato a Skysport sottolineando la forza economica della squadra francese e l'interesse per il calciatore nerazzurro che è in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato con il club interista.