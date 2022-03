Psg, contestazione dei tifosi: fischi per Messi e Neymar. Pochettino: “Siamo colpiti”

Bordate di fischi per il Paris Saint Germain, soprattutto per i due giocatori

Bordate di fischi per il Paris Saint Germain, e soprattutto per Leo Messi, al Parco dei Principi, dove la squadra di casa ha battuto 3-0 il Bordeaux in campionato senza però far dimenticare ai tifosi l'eliminazione dagli ottavi della Champions League a Madrid. In particolare il sette volte Pallone d'Oro è stato fischiato come mai prima d'ora in carriera, praticamente ad ogni tocco di palla. I tifosi non perdonano al nuovo arrivato di essere affondato con tutta la squadra nel secondo tempo della sfida col Real, delusi proprio dal fuoriclasse arrivato a Parigi proprio col compito di dare l'assalto definitivo alla coppa più prestigiosa.