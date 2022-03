Leonardo: “Ibra dice che il PSG è indisciplinato? Ha provato a tornare a Parigi”

Scintille tra il ds del club parigino e l'attaccante del Milan che aveva parlato di un club in cui non regna la disciplina

Ibrahimovicaveva definito, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il PSG 'club indisciplinato'. Gli ha replicato oggi il ds della società parigina, Leonardo, tramite le colonne de L'Equipe. Il dirigente ha spiegato: «Indisciplinato il PSG? Dove sarebbe questa indisciplina? Credo ci sia un motivo per il quale ogni giocatore che lascia il club non riesce poi a smettere di parlare di noi. Tutti vogliono venire a Parigi e lui ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un'intervista nella quale ringrazi il club per tutto quanto ha fatto per lui. Il PSG esiste ed è esistito prima e dopo di lui. Ma dov'è l'indisciplina?».