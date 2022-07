PSG, Icardi sempre più ai margini: non convocato per la tournée in Giappone

Non sembra esserci più futuro per Mauro Icardi al Paris Saint-Germain: l'attaccante argentino, da tempo inserito nella lista dei cedibili, secondo L'Equipe non sarà neanche inserito nell'elenco dei convocati del club parigino per la tournée estiva in Giappone. Stesso destino per Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico, Gueye e Diallo.