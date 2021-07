Il Psg e la lista degli esuberi: presenti anche due ex Inter. Il club vuole…

Dopo aver speso molto, il club parigino adesso deve sfoltire la rosa

Il Paris Saint-Germain sta preparando una lista di giocatori che con molta probabilità saranno ceduti in questa sessione di mercato. Il club prevede di recuperare 180 milioni di euro per recuperare il disavanzo corrente, tra i 250 e i 300 milioni, spesi per l'acquisto dei rinforzi, Hakimi su tutti.