Matteo Pifferi Redattore 17 agosto - 05:00

L'obiettivo di Luis Enrique per questa stagione è "continuare a fare la storia" e portare il Paris Saint Germain a vincere una seconda Champions League. Lo ha detto l'allenatore spagnolo in conferenza stampa alla vigilia della prima partita dei parigini in Ligue 1, a Nantes.

"Fare la storia è stato l'obiettivo primario fin dal mio arrivo e in questo momento ci stiamo riuscendo - ha spiegato -. È molto difficile vedere una squadra vincere la Champions due volte ma è il nostro obiettivo, siamo ambiziosi. Dipenderà da noi, dal nostro livello".

La cosa più difficile, ha poi sottolineato, "è continuare a essere imprevedibili. Per questo, dobbiamo cambiare le cose, innovare, uscire dalla nostra zona di comfort". Luis Enrique si è detto soddisfatto anche del mercato, con gli acquisti dei portieri Lucas Chevalier e Renato Marin e del difensore ucraino Illia Zabarnyi, pronto per la trasferta a Nantes.

"Non abbiamo bisogno di molti giocatori, lo abbiamo fatto già uno o due anni fa. La versatilità della rosa ci permette di essere coperti in tutti i ruoli, anche se nel mercato è obbligatorio tenere aperta la finestra", ha concluso