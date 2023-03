PSG, tegola Neymar: sarà operato alla caviglia, la sua stagione è già finita

Stagione finita per Neymar. L'attaccante brasiliano del Psg "sarà operato nei prossimi giorni" alla caviglia destra a Doha

