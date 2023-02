Il Psg è una polveriera: litigi, le parole di Marquinhos e la rissa tra Neymar e Campos

Nel momento clou della stagione, il Psg non sta attraversando un bel momento. La squadra di Galtier è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Monaco e stasera è attesa dall'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. All'interno dello spogliatoio non mancano le discussioni: "Litigi in campo e nello spogliatoio, contestazione dei tifosi e il capitano Marquinhos che non trova di meglio che uscirsene con questa frase: «Siamo esseri umani, ci perdiamo tante cose, lasciamo a casa le nostre famiglie…». A lungo beniamino dei tifosi, il difensore brasiliano che si sposta con il resto della squadra in jet privato e sta prolungando il contratto fino al 2027 passando da 10 a 16 milioni l’anno si lamenta dei pomeriggi senza moglie e figli", sottolinea il Corriere della Sera.