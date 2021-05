Inter, PSG in pressing su Hakimi? Biasin: “L’offerta al momento…”

L’aggiornamento del giornalista sul futuro del laterale per il quale le big d’Europa si stanno mettendo in fila

Si parla molto del futuro di Achraf Hakimi in queste ore in casa Inter. L’interesse del PSG tormenta i tifosi nerazzurri, ma il club non è intenzionato a lasciar partire l’esterno se non davanti ad una cifra alla quale sarebbe difficile rinunciare. Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, ha condiviso un aggiornamento: “La famosa offerta da 80 milioni, al momento, non è ancora arrivata”, ha scritto il collega.