Psg, prima delusione per Hakimi: il Lille vince la Supercoppa, decide Xeka

La squadra di Pochettino è uscita sconfitta nella Supercoppa di Francia

Prima delusione parigina per Achraf Hakimi. Il Paris Saint-Germain è infatti uscito sconfitto dalla gara valevole per la Supercoppa di Francia contro il Lille campione della Ligue 1. A decidere il match è stata la rete al 45esimo minuto del primo tempo di Xeka. Il marocchino ex Inter è rimasto in campo per tutta la durata del match, così come Mauro Icardi: nessuno dei due è però riuscito ad incidere sulla gara.