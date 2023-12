UFFICIALE / Il Fondo americano Arctos Partners acquisisce quote minoranza PSG

Il gruppo americano, che ha investito in una ventina di organizzazioni sportive professionistiche, tra cui il Liverpool, diventa azionista di minoranza del club parigino, con l'obiettivo di “sostenerne la notevole crescita”. Secondo quanto scrive in Francia il quotidiano Le Parisien, sulle sue pagine sportive, l'azienda americana acquisirà una quota del 12.5% e si parlerebbe di una somma vicino ai 530 mln di euro, anche se pare che ci siano dietro somme molte alte messe a disposizione di QSI per un'accelerata sull'acquisizione del Parco dei Principi e per lo sviluppo del centro di allenamento del club francese.