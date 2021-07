Dalla Francia – PSG scatenato, in arrivo Sergio Ramos: pronte le visite mediche

In attesa di accogliere Hakimi, i francesi chiudono un'altra operazione di mercato in entrata per la nuova stagione

Alessandro Cosattini

Notizia dell'ultim'ora che arriva direttamente dalla Francia e riguarda il mercato del PSG. Dopo aver chiuso per Gigio Donnarumma ed essere a un passo da Achraf Hakimi, il club ha accelerato per Sergio Ramos nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da RMC Sport, è stato trovato l'accordo fra il Paris Saint-Germain e Sergio Ramos: l'ex capitano del Real Madrid firmerà per due stagioni e anche il nodo ingaggio sarebbe stato risolto. Sono previste le visite mediche già nei prossimi giorni. PSG letteralmente scatenato sul mercato verso la nuova stagione.