PSG, le richieste di Conte: 30mln all’anno e repulisti tra staff e giocatori

Oltre all'acquisto di Lukaku e Barella, Antonio Conte avrebbe posto altre due condizioni per firmare per il Paris Saint-Germain e diventare il nuovo allenatore dei parigini a partire dalla prossima stagione. Eccole spiegate dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Il tecnico italiano avrebbe posto due condizioni principali per firmare. La prima è quella relativa al proprio ingaggio: l’ex allenatore dell’Italia percepisce attualmente 17 milioni al Tottenham. Il suo obiettivo sarebbe arrivare a 30 milioni annuali. La seconda condizione è quella relativa al suo staff. L’obiettivo di Conte è di approdare al Camp des Loges con la sua equipe di preparatori ma non solo. La figura del direttore sportivo è una delle più importanti per lui e il profilo di Gianluca Petrachi potrebbe essere quello che più si adatta alle sue esigenze. L’attuale tecnico del Tottenham non ha nessuna intenzione di lavorare con Leonardo e sarebbe pronto a un ripulisti generale per quanto riguarda lo staff e alcuni calciatori. Antonio Conte vorrebbe contare su un direttore dei social, tecnologie delle quali al Psg troppi giocatori fanno continuamente abuso".