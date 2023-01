PSG, Skriniar a tutti i costi: ecco perchè. Priorità già un anno fa, ora…

Il Paris Saint-Germain ha individuato da tempo in Milan Skriniar l’elemento giusto per rinforzare la propria difesa: lo voleva la scorsa estate, quando era disposto a spendere fino a 50 milioni di euro, e lo vuole anche ora che può...

Il Paris Saint-Germain ha individuato da tempo in Milan Skriniar l'elemento giusto per rinforzare la propria difesa: lo voleva la scorsa estate, quando era disposto a spendere fino a 50 milioni di euro, e lo vuole anche ora che può prenderlo a parametro zero. La Gazzetta dello Sport spiega il perchè di questa volontà: "D'estate, il Psg era salito fino a 50 milioni di euro. Tanti per un giocatore cui rimaneva un anno di contratto solamente. E il club dell'emiro del Qatar è tornato a farsi sotto anche questo mese, cercando di convincere l'Inter a cedergli Milan Skriniar che comunque a giugno sarà libero di accasarsi altrove".