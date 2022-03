PSG, Uefa apre procedimento disciplinare nei confronti di Al-Khelaïfi e Leonardo

Il finale incandescente a seguito della sconfitta contro il Real Madrid, avrà sicuramente delle conseguenze per il PSG

Il finale incandescente a seguito della sconfitta contro il Real Madrid, avrà sicuramente delle conseguenze per il PSG. Come riporta l'Equipe, l'Uefa ha "aperto un procedimento disciplinare contro Nasser al-Khelaïfi e Leonardo (rispettivamente presidente e direttore sportivo del PSG) e più in generale contro il club parigino". Nel mirino l'atteggiamento dei due dirigenti, furiosi alla fine dell'incontro, che si sono scagliati contro l'arbitro olandese Danny Makkelie.