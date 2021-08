Supercoppa d’Olanda, il PSV sfida l’Ajax: Dumfries neanche in panchina

L'esterno della nazionale orange ha chiesto la cessione e presto sarà accontentato. L'Inter prepara l'affondo

Sta per iniziare la Supercoppa d'Olanda tra Ajax e PSV. Calcio d'inizio tra qualche minuto, per cui le formazioni ufficiali sono già state diffuse dai due club. Nel PSV non figura nemmeno in panchina Denzel Dumfries, che ha comunicato di voler lasciare il club e attende l'affondo dell'Inter. I nerazzurri, forti del gruzzoletto che accumuleranno a breve dalla cessione di Lukaku, vireranno sull'olandese per coprire il vuoto lasciato da Achraf Hakimi, come raccontato da Fcinter1908.it.