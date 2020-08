Pulga: “Tonali? Non è Pirlo. Si tratta di un Nainggolan più lento”

Mister Ivo Pulga, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, si è concentrato sul futuro di Sandro Tonali: “Il Milan è la scelta giusta perché è una società che punta molto sui giovani. Penso sia la soluzione migliore e Pioli ha lavorato quasi sempre con squadre composta da molti giovani. Adesso dipenderà da lui conquistarsi un posto. Cellino ha ricevuto l’offerta migliore dal Milan, altrimenti sarebbe andato altrove. Per il Brescia è una grande operazione dato che il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile e per Cellino è stato come fare bingo. Se il Brescia si fosse salvato, il suo valore poteva essere ancora maggiore, ma il Brescia quest’anno ha beccato un’annata storta, giocava bene ma raccoglieva poco. Forse sarebbe stato meglio continuare con Corini. Nella prima parte del campionato Tonali si è comportato molto bene, poi è andato un po’ in calo per qualche acciacco fisico e per la chiusura del Campionato. Non ha le qualità tecniche di Pirlo ma è un ottimo incontrista, ha grande forza e un gran tiro. E’ un Nainggolan un po’ più lento. Nazionale? Finalmente abbiamo dei giovani interessanti. Bastoni? Conte l’ha sempre fatto giocare”.