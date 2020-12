Inter, la quarta punta può arrivare da Cagliari: si studia uno scambio, i dettagli

Uno scambio di prestiti per accontentare contemporaneamente Radja Nainggolan e Antonio Conte. L’ultima idea per l’attacco e il ruolo di quarta punta in casa Inter è Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il club nerazzurro e la società di Giulini ragionano su uno scambio da gennaio a giugno. L’Inter vuole assecondare le richieste di Nainggolan, fuori dal progetto di Conte, mentre dall’altra parte Pavoletti sta recuperato dall’infortunio al ginocchio ed è alle spalle del ‘Cholito‘ Simeone nelle gerarchie di Di Francesco.

Una possibilità ‘low cost’ per i nerazzurri per mettere a disposizione del tecnico un’alternativa a Lukaku e riportare a Cagliari Nainggolan, proprio come richiesto dal centrocampista belga.