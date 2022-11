Inter, il punto sull’attacco del prossimo anno: diversi “se”. E su Thuram…

"Non è ancora chiara la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione. Lautaro è la certezza, Dzeko dovrebbe prolungare il contratto, il prestito di Lukaku verrà probabilmente rinnovato per un'altra stagione e Correa rimane un fedelissimo del tecnico, ma sono diversi i "se" che potrebbero cambiare nei prossimi mesi e in caso di addio pesante, Okafor potrebbe diventare un obiettivo (un altro attaccante sul taccuino è il solito Marcus Thuram in scadenza col Borussia Monchengladbach, ma la concorrenza del Bayern sembra tagliare fuori qualsiasi altra squadra interessata)".