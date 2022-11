Qatar 2022, Benzema salta il Mondiale. Deschamps: “Un colpo sono fiducioso”

Un infortunio in allenamento, gli accertamenti che parlano di strappo alla coscia sinistra e l'annuncio dell'addio al Mondiale. Giornataccia perKarim Benzemae per la Francia. Il calciatore che ha vinto l'ultimo Pallone d'oro si è fatto male e la risonanza è stata esplicita: lesione muscolare al retto femorale, uno strappo in pratica, che richiederà almeno tre settimane di recupero.