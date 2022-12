Qatar 2022, Cristiano Ronaldo: “Vincere mondiale era mia sogno più grande, è finito”

"Vincere un mondiale con il Portogallo era il mio sogno più grande e ambizioso, ma è finito". Ad affermarlo, in un post pubblicato su Instagram, è Cristiano Ronaldo il giorno dopo la sconfitta contro il Portogallo nei quarti di finale del Mondiale in Qatar. "Fortunatamente - scrive Cr7 - ho vinto tanti titoli di dimensione internazionale, anche con il Portogallo, ma mettere il nome del nostro Paese sulla soglia più alta del mondo è stato il mio sogno più grande".

Cristiano Ronaldo spiega di aver lottato "tanto per quel sogno" : "nelle mie presenze in cinque Mondiali nel corso degli ultimi 16 anni, sono sempre stato al fianco di grandi giocatori e sono stato supportato da milioni di portoghesi. Ho dato il massimo. Ho lasciato tutto in campo. Non ho mai rinunciato a quel sogno", ha detto.

Purtroppo, aggiunge Cr7, "ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che si è detto molto, che si è scritto molto, che si è ipotizzato molto, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata per un istante. Sono sempre stato uno in più a lottare per l'obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio paese", spiega Cristiano Ronaldo.