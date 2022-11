Qatar 2022, Deschamps: “Benzema out? Lo sostituirà Giroud. Ora lo adorano tutti ma…”

E' Olivier Giroud l'uomo del giorno in casa dei Bleus, chiamati alla "mission impossible" di bissare il titolo vinto in Russia

E' Olivier Giroud l'uomo del giorno in casa dei Bleus, chiamati alla "mission impossible" di bissare il titolo vinto in Russia 4 anni fa: "con l'assenza di Benzema - ha confermato oggi il ct Didier Deschamps in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Australia - è Olivier Giroud, che non era molto amato dai francesi, che sarà il titolare...ma adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano, e ne vedo in questa stanza" ha aggiunto rivolto ai giornalisti, che hanno riso alla battuta del ct. "La Francia è molto felice - ha aggiunto Deschamps - e anch'io e Olivier lo siamo. Lui è con noi da molto tempo. E' un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante"