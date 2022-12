Qatar 2022, Deschamps: “Vittoria importante anche se con un po’ di fortuna”

"Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stata importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono stati ricompensati come gruppo. Ora ci manca di fare il passo più importante e cercheremo il titolo domenica. Intanto però è meraviglioso essere di nuovo in finale".