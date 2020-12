Qatar 2022, sorteggiati i gironi di qualificazione: ecco le quattro avversarie dell’Italia

E’ iniziato oggi il cammino che porterà verso i Mondiali di Qatar 2022. A Zurigo si è svolto il sorteggio che ha composto i gironi della fase di qualificazione verso la prossima edizione della massima competizione per nazionali. Ad estrarre le palline dall’urna sono stati gli ex calciatori Daniele De Rossi, campione del mondo nel 2006, e Rafa van Der Vaart. Protagonista ovviamente anche l’Italia di Roberto Mancini.

Le qualificazioni inizieranno nella finestra del 24-25 marzo 2021 per concludersi fra il 14 e il 16 novembre 2021. Si qualificano direttamente ai Mondiali le dieci prime classificate dei raggruppamenti mentre le seconde e le due migliori vincitrici della Nations League 2020-21 non qualificate verranno sorteggiate in tre percorsi di spareggio (dal 24 al 29 marzo 2022), che prevedono una semifinale unica e una finale. Le tre vincitrici si qualificheranno per Qatar2022.

Ecco l’elenco completo dei raggruppamenti:

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldavia

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein