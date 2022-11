Qatar 2022, tutto troppo facile per la Spagna di Luis Enrique: 7-0 al Costa Rica

Esordio spettacolare per la Spagna, che spazzano via il malcapitato Costa Rica con un clamoroso 7-0. Partita in discesa dopo pochi minuti, e risultato già di 3-0 a fine primo tempo: a segno Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres su rigore. Nella ripresa le Furie Rosse dilagano ancora con Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler e Morata.