Qatar 2022, nel Gruppo E finale da film: vanno avanti Giappone e Spagna, la Germania è fuori

Un finale thrilling ha segnato l'ultima giornata del Gruppo E della fase a gironi di Qatar 2022. Basti dire che, a una ventina di minuti dalla fine, le qualificate erano Giappone e Costa Rica, con Germania e Spagna fuori. Poi, i tedeschi sono riusciti a battere la Costa Rica, non senza fatica, ma il successo della nazionale di Flick (4-2) non è bastato per raggiungere gli ottavi di finale del Mondiale. Dopo quella del Belgio, dunque, arriva la seconda clamorosa esclusione.