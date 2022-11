Qatar 2022, le formazioni ufficiali di Francia-Australia: le scelte dei 2 ct

Debutto nella manifestazione per i campioni in carica: senza l'infortunato Benzema, Deschamps affida l'attacco a Giroud

In Qatar scendono in campo i campioni in carica della Francia: il ct Deschamps schiera un 4-2-3-1 molto offensivo, con Giroud centravanti al posto dell'infortunato Benzema. Calcio di inizio alle ore 20.