La compagna di Lautaro in Qatar con la piccola Nina per sostenerlo: “Arrivate”

Come aveva promesso al suo compagno, anche Agustina Gandolfo sarà a Doha per il Mondiale. La compagna dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, insieme alla figlia Nina, con un aereo privato ha raggiunto il Qatar dove domenica comincerà la competizione. La prima gara che l'Argentina disputerà sarà quella contro l'Arabia Saudita e c'è da giurarci che la ragazza del calciatore nerazzurro sarà presente in tribuna per fare il tifo per lui. "Siamo arrivate", ha scritto Agus su Instagram e ha postato la foto dell'atterraggio con in braccio la sua piccolina.