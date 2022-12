Muro abbattuto in Qatar: per Costa Rica-Germania terna arbitrale tutta femminile

Eppur si muove. In maniera tremendamente lenta, ma il mondo del calcio compie un piccolo passo in avanti. Ed è significativo che ciò avvenga nel (giustamente) vituperato mondiale di Qatar. Cosa accadrà oggi lo sottolinea anche TuttoSport: "Quella tra Costa Rica e Germania è una partita destinata a finire nella storia del calcio a prescindere dal risultato. Per la prima volta ai Mondiali maschili di calcio sarà un arbitro donna a dirigere il gioco. Ad abbattere questo muro non poteva che essere Stéphanie Frappart , la 38enne francese che si sta imponendo come uno dei migliori arbitri sul panorama europeo. Questa sera per la prima volta fischierà sul palcoscenico più importante, dopo aver fatto il suo esordio ufficiale nella sfida di settimana scorsa tra Messico e Polonia, nel ruolo di quarto assistente. Ad Al Kohr aggiungerà un altro traguardo parziale al proprio già straordinario curriculum".

"È cresciuta con il pallone ai piedi, poi a 17 anni ha scelto un percorso diverso, con il fischietto: aveva già iniziato quattro anni prima. L’8 agosto 2014 è diventata la prima donna ad arbitrare un match di calcio maschile in Ligue 2, tra Niort e Brest, e 5 anni più tardi è arrivata anche in Ligue 1, mentre in Germania la sua collega Bibiana Steinhaus continuava a rompere muri: in una massima serie ci è arrivata prima quest’ultima, nel 2017, ma quattro anni dopo ha deciso di ritirarsi dopo aver diretto la Supercoppa di Germania, ritendendo fosse «il punto più alto». Stéphanie invece il suo lo aveva toccato il 14 agosto 2019 dirigendo la Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool. Appena tre mesi e mezzo prima aveva esordito nella massima serie francese dirigendo Amiens-Strasburgo. «Ho aperto delle porte socchiuse», ha sempre ammesso ricordando chi prima di lei in Francia aveva mostrato la via, l’ex guardalinee Nelly Viennot", si legge.

Con lei altre due donne

La terna sarà completamente in quota rosa per la gara di stasera. Sperando che sia solo l'inizio verso una parificazione che tenga conto solo del merito: "Per la sua prima volta la Fifa ha deciso di affiancarle altre due donne, in una terna tutta femminile: le sue assistenti saranno la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina , anche loro al primo Mondiale e all’esordio nella manifestazione. Back, 38 anni, è sui campi da ormai 15 anni: aveva fatto il suo esordio in ambito Fifa proprio in Qatar al Mondiale per Club del febbraio 2021. Anche Medina ha appena compiuto 38 anni e dal 2016 è sui campi della Liga Mx, la massima serie messicana. Per entrambe, come per la Frappart, è uno storico esordio Mondiale. Per questo Costa Rica-Germania è destinata ad essere ricordata per sempre: un muro è stato abbattuto in Qatar".