Qatar 2022, Messi: “La finale di domenica sarà la mia ultima partita in un Mondiale”

Lo ha confermato Lionel Messi dopo il successo per 3-0 sulla Croazia che qualifica l'Albiceleste per la finale di Qatar 2022

"La finale di domenica sarà sicuramente la mia ultima partita a un Mondiale. Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà un'altra opportunità. E finire così è il massimo". Ad affermarlo il capitano dell'Argentina Lionel Messi dopo il successo per 3-0 sulla Croazia che qualifica l'Albiceleste per la finale di Qatar 2022.