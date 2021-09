GdS – Inter, pericolo Quagliarella: 2 record in A, battuti Theo e Chiesa

Nella sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 12.30, l'Inter dovrà fare molta attenzione a Fabio Quagliarella

Il calciatore più maturo e quello più veloce. Fabio Quagliarella ha iniziato la nuova stagione dimostrando di essere ancora al top della forma. L'eterno ragazzo di 38 anni e 8 mesi si è già preso due record in questa Serie A, nonostante un inizio non dei migliori della Sampdoria con la sconfitta di misura contro il Milan e il pari contro il Sassuolo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio nella sfida del Mapei Stadium, Quagliarella ha piazzato uno scatto cronometrato a 35,07 km/h, che vale un lampo da 9,74 metri al secondo. L'attaccante napoletano si è lasciato alle spalle Theo Hernandez e Chiesa.

"Chi ha lavorato con lui durante la sosta, racconta di un Quagliarella persino più rigoroso del solito nel prepararsi a una sfida che Fabio vuole sfruttare per rilanciare i blucerchiati ancora a caccia della prima vittoria. Memore, forse, anche dello scherzetto che la Samp confezionò nel giorno dell’Epifania di quest’anno contro un gruppo nerazzurro che pareva quasi imbattibile. E invece, quel giorno gli ex Candreva e Keita, e prima di loro Audero pararigori, portarono tre punti pesantissimi per la squadra all’epoca guidata da Ranieri".