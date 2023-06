Qualificazioni Europei, le formazioni di Belgio-Austria: Lukaku-Lukebakio dal 1′

Le scelte dei due commissari tecnici per la gara che mette in palio punti in chiave qualificazione

Anche Belgio e Austria in campo questa sera per le qualificazioni al prossimo Europeo. In campo Romelu Lukaku dal primo minuto, insieme a quello che potrebbe diventare un obiettivo concreto dell'Inter come Lukebakio. Titolare nell'Austria, invece, l'ex nerazzurro Marko Arnautovic. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro.