Inter, quando sconterà la squalifica Calhanoglu? Due le possibilità, il punto

Il centrocampista turco avrebbe dovuto saltare la partita contro il Bologna, ma adesso la situazione è cambiata

Quando potrà tornare in campo Hakan Calhanoglu? La domanda se la pongono tutti i tifosi dell'Inter, alla luce della mancata disputa della partita contro il Bologna (che il centrocampista turco avrebbe saltato per squalifica). La questione ora è un'altra: sarà a disposizione o meno per la gara contro la Lazio? Il Corriere dello Sport dà la sua spiegazione: "Calhanoglu non avrebbe giocato con il Bologna, in quanto squalificato. Ma lo stop potrà essere considerato già scontato solo nel caso in cui il Giudice Sportivo assegnasse il 3-0 ai nerazzurri. Ipotesi che appare remota e così, con ogni probabilità, il turco dovrà restare fuori domenica con la Lazio".