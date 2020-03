CdS – Quando torna la Serie A? Fantascienza inizio aprile. E c’è già una certezza

Si continua a ragionare sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A, così come di tutti gli altri a livello europeo. Il Corriere dello Sport spiega le difficoltà del caso: “La Serie A è il campionato europeo più indietro. Colpa di quelle partite della settima giornata di ritorno che non furono giocate a porte chiuse e che sono state recuperate (sempre senza pubblico) in un secondo momento. Adesso mancano al termine 12 turni più 4 recuperi della sesta di ritorno: totale 124 incontri. Giocare ogni tre giorni è già certo, ma dipenderà da quando il campionato potrà riprendere. L’assemblea di ieri ha fatto capire che l’ipotesi di riniziare il 3-4 aprile è considerata fantascienza. Se ne riparlerà un mese dopo. Se andrà bene… I più ottimisti ipotizzano il 25-26 aprile, ma sembra una speranza. I più realisti vanno oltre, a metà maggio. Il campionato di notte, in piena estate, avrebbe sicuramente un grande fascino e segnerebbe la ripartenza del Paese dopo la lotta al Coronavirus. E’ questo il segnale che le società hanno voluto ribadire anche ieri”.