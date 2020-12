PSG-Basaksehir, il quarto uomo nel caos: “Non sono razzista, si sa”. L’arbitro: “Devastati”

E’ caos attorno a Sebastian Coltescu, quarto uomo della sfida di ieri sera tra PSG e Basaksehir, sospesa e rinviata ad oggi causa frasi razziste pronunciate proprio dal rumeno. ProSport, media locale, ha raccontato come ieri sera abbia chiamato i suoi parenti, spiegando loro: “Sto solo cercando di stare calmo. Non ho intenzione di leggere nessun sito di stampa in questi giorni. Chi mi conosce sa che non sono razzista! Almeno lo spero”.

In Francia hanno invece contattato Ovidiu Hategan, arbitro ufficiale dell’incontro di ieri, che ha spiegato a europe1.fr: “Non possiamo rilasciare alcuna dichiarazione. Non possiamo fare dichiarazioni, dobbiamo prima parlare con la UEFA. Normalmente risponderei, ma oggi non posso. Ovviamente siamo devastati, ma per favore rispettate il nostro silenzio e comprendete la situazione”, le sue parole.

(AS)